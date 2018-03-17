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البلشى لـ"مكرم": " تعبنا من البديهيات"

الحياة السياسية

خالد البلشى، عضو مجلس النقابة السابق
البلشى

حنان حمدتو

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وجه خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، رسالة إلى  مكرم محمد  أحمد، رئيس المجلس الأعلى  لتنظيم الصحافة والإعلام، منتقدًا فيها  تدخله  الدائم  فى أوضاع  الصحفيين  سواء الأمر بالإحالة  إلى التحقيق أو وقف آخرين  مؤكدًا أن هذه القضايا هى من أساس عمل نقابة الصحفيين صاحبة البت فيها  .

وقال البلشى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ساعات تحس إنك تعبت من التأكيد على البديهيات ومنها إن الأستاذ مكرم محمد أحمد مش من حقه يحيل صحفيًا للتحقيق، وإن ده مش شغله المجلس الأعلى للإعلام، ولا الهيئة الوطنية للصحافة، وأن ده اختصاص أصيل للنقابة مش لحد تاني، ومش سلطة الأستاذ النقيب لوحده، وإنه لازم قرار مجلس".

وأضاف البلشى: "نشر الأخبار مش جريمة حتى لو معجبتش طرف من الأطراف، وإن طريق الرد على الأخطاء في الأخبار بيبدأ بالتصحيح، وإن المفروض يكون عندنا نقابة تدافع عن الصحفيين المحبوسين، وإن خبر مترجم عن أميرة سعودية ميستحقش كل الضجة دي ولا يستحق إحالة مدير تحرير للتحقيق النقابي".

وتابع الكاتب الصحفى قائلاً: "زملاؤنا اللي اتشردوا والممنوعين من الشغل واللي ملهمش مرتبات، والمحبوسين واللي اتخطفوا من على سلم النقابة محتاجين مساندة أكبر من الانشغال بخناقات تانية، وإن العمل بالصحافة مش تهمة، وإنها شغلانة والله، وإن الصحافة نفسها مش جريمة، وإن جرائم  الإهانة والعيب جرائم عفا عليها الزمن ومفيش حاجة اسمها إهانة هيئات ولا مؤسسات في الدنيا، وإنه لا للحبس في قضايا النشر بنص الدستور".

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