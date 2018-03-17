على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

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المنيا

النيابة العامة

سيدة

بائع

ذبح فتاة

قررت نيابة مركز سمالوط تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المنيا حبس  قاتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تمزيق جسدها وقطع رقبتها أمام المارة على خلفية حملها والشك فى سلوكها وهربها للقاهرة لمدة شهر، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه إخطارًا  بقيام محمود .ح .أ  29 سنة، بائع متجول بذبح شقيقته فاطمة 18 سنة، بدون عمل مقيمان بمركز سمالوط.

بالانتقال تبين قيام الجاني بطعن المجني عليها بالصدر ثم قام بذبحها وفصل رقبتها عن جسدها بسبب تغيبها عن المنزل منذ شهر.

وتبين من التحريات أن المجني عليها هربت إلى القاهرة لإقامة علاقة آثمة مع شاب تعرفت عليه من خلال الإنترنت، كما أكدت التحريات فقدان المجني عليها لعذريتها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1249 إداري مركز سمالوط غرب وقررت النيابة العامة حبس الجاني.

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