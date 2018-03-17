تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

17 مارس 2018 - 11:37 ص

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، الدفع بـ"مروان محسن" منذ بداية مباراة اليوم أمام مونانا الجابوني في محاولة منه لدمجه في جو المباريات بشكل أقوى خاصة بعد اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر سويسرا.

ومن الأسباب التي جعلت "البدري" يعتمد على "مروان" تأخر المهاجم وليد أزارو المهاجم المغربي المحترف بين صفوف القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية مما أبعده عن التدريبات الأخيرة.

مروان محسن قد نجح في لقاء الذهاب بالقاهرة الذى انتهى برباعية، في تسجيل هدف، كما عاد اللاعب لقائمة منتخب مصر، خلال معسكر سويسرا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مونانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، سعد سمير وأحمد فتحى.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، ليد سليمان، إسلام محارب وأحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع مونانا الجابوني في الرابعة والنصف من مساء اليوم خلال مباراة اليوم بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.