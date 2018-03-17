القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش فى المنيا

17 مارس 2018 - 11:38 ص

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات و215 طلقة نارية متنوعة بدون ترخيص، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز ديرمواس من ضبط هشام . ص . م 21 سنة فلاح ومقيم دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع متعددة الطلقات و45 طلقة من ذات العيار وخزينة آلية و170 طلقة عيار 62ر7× 39

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق