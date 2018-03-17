17 مارس 2018 - 11:41 ص

تمكن ضباط مباحث التموين بالمنيا من القبض على صاحب مخبز لتجميعه 350 بطاقة تموينية وآخر لبيعه الدقيق المدعم.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بالمديرية بقيام ضباط مباحث التموين من تحرير محضر ضد أحمد .م. م 38 سنة صاحب مخبز بلدي ومقيم بأبوقرقاص وذلك لقيامه بالتصرف في كمية من الدقيق البلدي استخراج 82%المخصص للمخابز البلدية ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروع حيث تم ضبط (2.200) طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%.

وتحرير محضر ضد يحيى .ق. أ 55 سنة صاحب مخبز بلدي والمقيم بمركز بنى مزار وذلك لقيامه بتجميع كمية من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين حيث تم ضبط 350 بطاقة تموينية ذكية.