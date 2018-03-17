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ضبط تشكيل عصابي تعدى على خفير

قبلي وبحري

مزرعة مواشى
مزرعة مواشى

جمال زكى

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ضبط

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ابو قرقاص

سرقة مواشي

تمكنت وحدة مباحث مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين قاموا بالتعدي على خفير مزرعة ماشية بالضرب وقاموا بسرقة 9 رؤوس ماشية.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد هشام العسقلاني رئيس وحده مباحث مركز أبو قرقاص من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة الماشية مكون من 5 عاطلين وهم شعبان . س وعيد . ا وعلي . ر ومحمود.ع وعبد النبي . ح قاموا بالتعدي بالضرب علي خفير مزرعه ماشيه وقاموا بسرقة 9 رؤوس ماشية وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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