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لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد

الرياضة

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ضربت عاصفة ثلجية مدينة ليفربول الإنجليزية ما قد يتسبب في تأجيل مباراة اليوم المرتقبة بين ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح و"واتفورد" والمقرر إقامتها اليوم ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز.

وكشف خبراء الأرصاد بالمدينة عن استمرار العاصفة الثلجية  لمدة 3 أيام بالإضافة الى رياح شديدة وفيضانات ببعض مدن إنجلترا، وأعلنت رابطة الأندية المحترفة هناك الى احتمالية تأجيل المباراة المرتقبة للريدز أمام واتفورد.

ويسعى الريدز إلى العودة إلى المركز الثاني للبطولة على أمل تعثر فريق المان يونايتد فى مباراته المقبلة أمام وست هام والتى تم تأجيلها بسبب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى إنجلترا المواطنين من إنجلترا من سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.


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