» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات

17 مارس 2018 - 11:50 ص

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة ضابط و7 أمناء شرطة وعريف إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتعذيب المواطن حسين فرغلي حسن فرغلي ما أدى إلى وفاته

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أن المتهمين ضربوا عمدا المجنى عليه حسين فرغلي حسين فرغلي بأن انهالوا علي جسده فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى نشأ عنها انفعال نفساني ومجهود عضلي اسهما وعجلا مع حالته المرضية بالقلب فى إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته

وجاء بأقوال الشهود بانه فى حوال الساعة الثالثة والنصف صباحا يوم الواقعة على إثر إخبار ابنائه له بوجود سيارتين شرطة بالمنطقة وعدد ما يقرب من ثمانية أفراد من الشرطة أمام العقار الذى يقطن فيه المجنى عليه محاولين الدخول للعقار وكسر بابه وبحوزتهم أسلحة بيضاء شوم – صاعق – كهربائي – اسبراي وكان المجنى عليه يستغيث بالأهالى لقيام الشرطة بمحاولة إخراجه من العقار الذي يقطن به وكان أحدهم ممسكا ببندقية خرطوش اطلق منها عيارا ناريا عليه استقرت فى إحدى شرفات العقار المجاور وما ان دلفوا عقب اقتحام الباب قاموا بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وزوجته ونجله حتى ادخاله السيارة وقام أحد المتهمين بضربه على رأسه بشومة وأخر بالأيدى.