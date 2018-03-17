» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"

17 مارس 2018 - 11:51 ص

أعلن محمد شيحة وكيل أعمال حارس مرمى المنتخب الوطني والتعاون السعودي أن الدوري الأمريكي أرسل عرضًا رسميًا يطالب فيه بالاستفادة من خدمات "السد العالي" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال "شيحة" في تصريحات صحفية: مرحلة المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً لكن لن يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد الاتفاق الرسمي.

وتابع شيحة أن العرض كبير ومغري ويلبي طموحات الحضري في خوض تجربة جديدة في عالم الاحتراف، خاصة أنه ما زال الحارس الأساسي للمنتخب.