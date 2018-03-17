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المشاط تلتقى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية

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رانيا المشاط
رانيا المشاط

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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالسيد يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية وذلك لتبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تعزيز العلاقات السياحية المشتركة مع دولة الكويت.

وأكدت المشاط خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين وما تعسكه هذه العلاقات من تواصل  على المستويين الرسمى والشعبى، مشيدة بالمجهودات التي يقوم بها بيت الكويت للأعمال الوطنية وجمعية "خليجيون" في دعم مصر سياحيا والتعريف بالمقصد المصري.

وقد تناول الاجتماع العديد من المناقشات حول كيفية الاستفادة من أعمال هذه المؤسسة الكويتية في مصر في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة سبل دفع حركة السياحة الوافدة من الكويت إلى مصر وآليات تعزيزها.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الى الموقف الحالي للسياحة الكويتية بمصر، مؤكدة على أهمية السوق الكويتى والسوق السياحى العربى بشكل عام والذي يعد أحد الركائز الهامة لنمو حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من حركة السياحة العربية الفترة القادمة وذلك من خلال تقديم برامج مميزة تستهدف تحقيق متطلبات السائح العربى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مقترح تنظيم ملتقى عربي مشترك في مجالات السياحة، والاستثمار،و الصناعة، والثقافة خلال الفترة من 24-28 أبريل 2018 في مقر المؤسسة بمصر مما يمثل فرصة جيدة للالتقاء والتبادل السياحى المشترك، بالإضافة الي إمكانية ترتيب جناح لوزارة السياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي للترويج للمقصد المصري في الملتقى.

كما تم بحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مدينة الغردقة من خلال بعض المبادرات الترويجية كمبادرة "الغردقة عاصمة السياحة الشاطئية"، ومدى إمكانية إعادة احياء مبادرة "هنا القاهرة" والتي سبق تنفيذها لالقاء مزيد من الضوء على المقصد المصري بالسوق العربي وما تشمله من أنشطة مرتبطة بالسياحة والتسوق على مدار شهر كامل.

وناقش الجانبان المجهودات التي يمكن القيام بها للترويج للمقصد السياحي المصري خاصة قبيل دخول شهر رمضان المبار، بالإضافة الي وضع تصور للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر خاصة مدينتي الأقصر وأسوان  لدى السائح الكويتي.

ومن جانبه أبدى يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية رغبة في الحصول على البيانات السياحية الخاصة بأماكن الجذب السياحي بمصر وإرسالها لبيت الكويت للأعمال تمهيدا لتضمينها بشكل مفصل  في "كتالوج سياحي" يتم طبعه خصيصا عن مصر ويتم توزيعه على الفنادق التي تجتذب السياحة العربية، وذلك بهدف تعريف السائح الموجود في مصر بمختلف المزارات التي يمكن له ان يتردد عليها خلال فترة إقامته.


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