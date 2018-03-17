17 مارس 2018 - 12:26 م

توافد منذ قليل عدد من جماهير القلعة البيضاء للصالة رقم "1" المغطاة بنادي الزمالك، لحضور مؤتمر صفقة القرن، الذى أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي.

ويتحدث "منصور" عن أزمة الحساب البنكي وصفقة القرن، وكذلك الأزمة بينه وبين ترك آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بعد تدخله وإنهاء أزمة عبدالله السعيد وأحمد فتحي، بالتجديد للقلعة الحمراء.

في السياق ذاته، رددت بعض الحضور هتافات مؤيدة لرئيس الزمالك، وأخرى مناهضة لمحمود الخطيب:"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك".