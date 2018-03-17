بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"
بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك
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محمد عبد الحارس
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه بإذاعة بث مباشر لمؤتمر مرتضى منصور، رئيس الزمالك للحديث عن صفقة القرن .
شاهد البث:
عصر
فجر
04:45
شروق
06:08
ظهر
12:08
15:34
مغرب
18:09
عشاء
19:39