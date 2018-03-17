تعرف على الفنان الذي أبعد «السعيد» عن الزمالك

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كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن هوية الفنان الزملكاوي الذي أقنع عبد الله السعيد بعدم اللعب للأبيض، ونصحه بالاستمرار ضمن صفوف الأهلي.

وأوضح المصدر أن الفنان الزملكاوي محمد هنيدي، توسط لإقناع عبد الله السعيد بعقد جلسة مع تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بعدما فشل الأخير في مقابلة اللاعب لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن هنيدي، نجح في إقناع عبد الله السعيد بعقد جلسة مع تركي آل شيخ للاستماع لعرضه المالي، وهو ما تم بالفعل ووقع اللاعب على عقد تمديد للأهلي بعد اعترافه بسابق توقيعه للزمالك.


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