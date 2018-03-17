السيتي لـ«ليفربول»:«لو رجالة تعالوا من غير «صلاح»

17 مارس 2018 - 10:02 م

داعب مانشستر سيتي نظيره ليفربول، بعد تألق النجم المصري محمد صلاح أمام واتفورد، وتسجيله سوبر هاتريك في فوز الريدز، بخماسية، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «لو رجالة تعالوا من غير محمد صلاح».

يذكر أن القرعة الأوروبية والتي أقيمت الجمعة الماضية، أسفرت عن مواجهة مانشستر سيتي مع ليفربول في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا