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قنا للفنون الشعبية تبهر جمهور ثقافة أرمنت

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فرقة قنا للفنون الشعبية

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قنا

أرمنت

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أبهرت فرقة قنا للفنون الشعبية، أهالي مدينة أرمنت جنوبي الأقصر، بعد أدائها لعدة استعراضات مساء اليوم السبت في قصر ثقافة أرمنت، ضمن احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وأوضحت عمرو عبد الصبور الادريسي مدير قصر ثقافة أرمنت، أن القصر استضاف فرقة قنا للفنون الشعبية والتي قدمت عدة استعراضات شعبية، برعاية من سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد العدوي مدير عام ثقافة الأقصر.

وأردف الادريسي أن الاستعراضات شهدت تفاعل كبير من قبل الجمهور الحاضر، والذي أبدى إعجابه بالفرقة وأدائها.









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