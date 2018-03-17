أول تعليق من «صلاح» بعد سوبر هاتريك واتفورد

17 مارس 2018 - 10:12 م

أبدى محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة فريقه أمام واتفورد، التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقال«صلاح» في تصريحات تليفزيونية: "كنا الأفضل فى المباراة، واستحققنا الفوز لأننا عملنا بجهد بعد مباراة صعبة أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف: "تخطينا خيبة الأمل أمام مانشستر يونايتد التى سقطنا فيها، سينصب تركيزى على المنتخب حاليا، لأن لدينا فترة مهمة مع الفراعنة".

وتابع: "لقد كانت نتيجة جيدة وخرجنا بشباك نظيفة، الشىء الأكثر أهمية هو الثلاث نقاط".

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: "أود أن أشكر زملائى فى الفريق، أهم شىء هو النقاط الثلاث، وأريد التسجيل فى كل مباراة ألعبها".

وتسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب فى المباراة عقب إدلائه بهذه التصريحات على الهواء من قائد ليفربول جوردان هيندرسون.

بهذه النتيجة أصبح ليفربول يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يغرد السيتى منفردا بالصدارة برصيد 81 نقطة.