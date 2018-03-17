هكذا ردت "مصر للطيران" على واقعة "الثعبان"

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مصر للطيران
مصر للطيران

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نفت شركة مصر للطيران، ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن العثور على ثعبان على متن رحلة “القاهرة – الكويت” يوم السبت.
واستنكرت الشركة – في بيان يوم السبت – قيام بعض المواقع الإلكترونية بإعادة نشر أخبار قديمة من شأنها تشويه صورة الشركة أمام عملائها، حيث إن الواقعة ترجع إلى عام 2012 وتم نشرها على أنها خبر حديث.
وأكدت الشركة ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عنها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفلها مواثيق العمل الصحفي ضد من يشوه صورة مصر للطيران دون التحقق من المعلومات.

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