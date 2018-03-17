هكذا ردت "مصر للطيران" على واقعة "الثعبان"

17 مارس 2018 - 10:20 م

نفت شركة مصر للطيران، ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن العثور على ثعبان على متن رحلة “القاهرة – الكويت” يوم السبت.



واستنكرت الشركة – في بيان يوم السبت – قيام بعض المواقع الإلكترونية بإعادة نشر أخبار قديمة من شأنها تشويه صورة الشركة أمام عملائها، حيث إن الواقعة ترجع إلى عام 2012 وتم نشرها على أنها خبر حديث.

