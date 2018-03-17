  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
نتنياهو

مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

حسن نافعة

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

الخطيب

بث مباشر.. مؤتمر "الخطيب" لكشف حساب "الأهلي"

صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

ه

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

قطب العربي

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

رقم استثنائي لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»

#

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين لـ«ليفربول» أمام واتفورد

#

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

#

محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال

الدوري الإنجليزي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز فريقه على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الانجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يسجل ثلاثية "هاتريك"، و"سوبر هاتريك" فى البريميرليج، كما أنها الرباعية الأولى للاعب المصرى فى مسيرته.

وأصبح محمد صلاح الجنسية رقم 43 فى تاريخ الدوري الإنجليزي الذى يسجل هاتريك، كما أنه اللاعب الأفريقى رقم 10 الذى يسجل ثلاثية.

الهولندى روبن فان بيرسى آخر لاعب يتمكن من التسجيل فى 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى فى موسم واحد، مع نادى مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، كما بات محمد صلاح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل أكثر من 25 هدفاً فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي.

روبى فاولر ولويس سواريز تمكنا من تسجيل 25 هدفاً وأكثر فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذى نجح محمد صلاح فى تحقيقه أمام واتفورد بوصوله للهدف 28.

محمد صلاح نجح فى تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم التوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال الأسبق، الذى سجل 24 هدفاً موسم 2007 – 2008، بمسابقة الدوري الإنجليزي، بتسجيل الهدف الـ28 فى شباك واتفورد بفارق هدف عن دروجبا صاحب الرقم القياسى فى تاريخ اللاعبين الأفارقة بالبريميرليج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين
» 11 عادة عفوية تكشف عن شخصيتك العدوانية
» شاهد.. بنطلون "الصحوبية" الملتصق يثير سخرية السوشيال ميديا
» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي
» بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم
» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى
» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج
» ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟
» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة