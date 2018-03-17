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بوفون يعود لحراسة عرين منتخب إيطاليا

الرياضة

بوفون
بوفون

المصريون ووكالات

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بوفون: مباراة السويد مهمة لنا ولتاريخ المنتخب الإيطالي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة الفريق لخوض مباراتي الأرجنتين وإنجلترا الوديتين، حيث شهدت عودة بوفون واستبعاد ماريو بالوتيلي من القائمة.
وسيواجه منتخب إيطاليا نظيره الأرجنتيني في 23 مارس/ آذار الجاري، وبعدها بأربعة أيام سيواجه إنجلترا.
وشهدت القائمة استمرار استبعاد ماريو بالوتيلي المحترف في نيس الفرنسي، رغم تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة.
وضمت القائمة الحارس بوفون، بعدما نجح الجهاز الفني في إقناعه بالعدول عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل إلى المونديال الروسي.
ودافع بوفون البالغ من العمر 40 عامًا عن قميص منتخب بلاده على مدار 20 عامًا، توّج معه خلالها بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا، وخاض معه 175 مباراة دولية.
وشهدت القائمة ضم بعض الوجوه الجديدة لأول مرة على غرار فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا، وأنطونيو باريلا لاعب وسط كالياري.
وجاءت القائمة على النحو التالي، لحراسة المرمي جانلويجي بوفون وجون دوناروما وماتيا بيرين.
وفي الدفاع، أليساندرو فلورينزي ودافيد زاباكوستا وليوناردو سبينازولا وماتيا دي سكيليو وماتيو دارميان وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني ودانييلي روغاني وجيوفاني فيراري.
وفي الوسط، لورينزو بيليغريني وجورجينهو وباولو فيراتي وبريان كريستانتي وجياكومو بونافينتورا وروبيرتو جاليارديني وماركو بارولو وأنطونيو باريلا.
ويقود الهجوم، فيديريكو كييزا وسيموني فيردي وأنطونيو كاندريفا وأندريا بيلوتي وتشيرو إيموبيلي ولورينزو إينسيني وباتريك كوتروني.


ويتولى لويجي دي بياجيو مهام تدريب المنتخب بشكل مؤقت، عقب إقالة جانبييرو فنتورا من منصبه بعدما فشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عامًا بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام السويد.

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