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شاب يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو

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غدا.. السفارة المصرية ببرلين تتسلم العينات المسروقة من هرم خوفو

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تسلق مواطن مصري، مساء السبت، "هرم خوفو"، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، غرب القاهرة، محاولاً الانتحار قبل أن تثنيه الشرطة عن الأمر.
وحسب إعلام محلي، صعد الشاب العاطل عن العمل لنحو 10 أمتار أعلى باب هرم خوفو، محاولاً الانتحار، لأسباب تتعلق بعدم توافر فرص عمل له.
ونجحت الشرطة، في إقناع الشاب بالنزول من أعلى هرم خوفو، بعد 5 ساعات من مناشدة والده له بالتخلي عن فكرة الانتحار.
وخلال ذلك، كان يردد الشاب "أنا مظلوم لا أعرف آخذ حقي في الدنيا". 
وتشهد مصر من وقت لآخر محاولات انتحار ينجح بعضها لأسباب عديدة بينها "الفشل في الحب" و"الفقر".
وبلغ معدل البطالة في مصر 11.98 بالمائة من تعداد السكان الذي تخطى مائة مليون نسمة في الربع الثاني من 2017 مقابل 12.5 بالمائة في الفترة المناظرة من 2016، وفق آخر إحصاء حكومي رسمي في هذا الشأن صدر فبراير/شباط الماضي.
وتحتل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في مصر قمة الانتقادات التي تواجه الحكومة، فيما تقول الأخيرة إنها تسعى إلى حلها وقامت بإجراءات إصلاحية في هذا الصدد. -

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