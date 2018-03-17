17 رقمًا لـ"صلاح" بعد رباعيته في "البريمرليج"

17 مارس 2018 - 11:23 م

حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول، اليوم السبت، 17 رقمًا بعد نجاحه في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واتفورد بالجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة.



وجاءت الأرقام على النحو التالي:



- بات صلاح أول لاعب مصري يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدوري الإنجليزي.



- ثالث مرة يسجل خلالها صلاح هاتريك خلال مشواره الكروي، حيث كانت المرة الأولى مع منتخب بلاده في مباراة زيمبابوي عام 2013 بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل والتي حققها خلالها الفراعنة الفوز بأربعة أهداف لهدفين، أما الثانية فكانت مع روما أمام بولونيا عام 2016 في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) وانتهت بفوز فريق الذئاب بثلاثية نظيفة.



- أصبح نجم ليفربول أول لاعب مصري يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في "البريمرليغ".



- أول لاعب مصري يحرز "سوبر هاتريك" في الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا- إسبانيا- إيطاليا- فرنسا- ألمانيا).



- يتربع صلاح على صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في الموسم الحالي بـ 28 هدفًا برصيد 56 نقطة متفوقًا على كافاني وإيموبيلي وميسي وكين (24 هدفًا بـ 48 نقطة)، في صراع الحذاء الذهبي.



- الفرعون المصري أول لاعب عربي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل "سوبر هاتريك".



- المصري صلاح بات الجنسية رقم 43 التي تسجل "سوبر هاتريك" في الدوري الإنجليزي الممتاز.



- أول مرة ينجح خلالها صلاح في تسجيل "سوبر هاتريك" على مدار مشواره الكروي سواء داخل أو خارج مصر أو مع المنتخب المصري بمختلف فئاته العمرية.



- صلاح هو أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة خلال الدوري الإنجليزي منذ الأورغوياني لويس سواريز أمام نورويتش سيتي عام 2013.



- أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الأول له مع النادي.



- صلاح تخطى حاجز 100 هدف ووصل للهدف رقم 101 في مسيرته الأوروبية مع الأندية المختلفة في جميع المسابقات، مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنيتنا وروما الإيطاليين وليفربول.

- أول لاعب في "البريمرليغ" يسجل 4 أهداف من 4 تسديدات على المرمى منذ الروسي أندريه أرشافين عندما كان لاعبًا بأرسنال أمام ليفربول في 2009، والتي انتهت وقتها بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما.

- أصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يصل إلى 28 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعد الأورغوياني لويس سواريز (31 هدفًا في موسم 2013-2014) وروبي فاولر (28 في موسم 1995-1996 و 25 في موسم 1994-1995).



- أصبح ثاني أكبر هداف إفريقي في "البريمرليغ" برصيد 28 هدفًا بفارق هدف خلف الإيفواري ديدييه دروغبا في موسم 2009-2010.



- بات عاشر لاعب إفريقي يسجل سوبر هاتريك في الدوري الإنجليزي.



- بات اللاعب التاسع في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي ينجح في التسجيل خلال 20 مباراة مختلفة هذا الموسم.

