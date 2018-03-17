عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب هذا الأمر

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عمرو أديب
عمرو أديب

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أشاد الإعلامى عمرو أديب، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وهداف نادي ليفربول الإنجليزى، واصفا إياه "الفرعون توت عنخ صلاح"، لأدائه الرائع بمباراة فريقه أمام واتفورد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، مساء السبت، "لو كنت حلفتلك على مصحف من شهر مش من سنة، أن هداف الدورى الإنجليزى سيكون مواطنًا مصريًا، كنت هتضرب كف على كف وهتقولى العب يلا"، لكن حدث ذلك بالفعل بعد أن أصبح محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى، بعد تسجيله 28 هدفًا.
وأضاف "أديب"، أن محمد صلاح استطاع أن ينصب نفسه الأعلى تهديفًا فى تاريخ ليفربول منذ نشأة الفريق الإنجليزى، وتابع: "شغل وفن غير طبيعى.. والراجل ده ربنا بيحبه.. والمصريين بيحبوه.. والراجل ده ساحر.. وعمل للمصريين بهجة غير طبيعية فى يوم بهجة ليهم".



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