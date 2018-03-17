تعليق مثير لـ"هنيدي" على سوبر هاتريك "صلاح"

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عقب الفنان الكوميدي، محمد هنيدى، على الأهداف الأربعة التى أحرزها النجم محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني، فى شباك نادى واتفورد، ولكن على طريقته الساخرة التى عاهدنا عليه.
وقام "هنيدى" بنشر صورة لاحتفال محمد صلاح عقب إحرازه أحد الأهداف فى المباراة، وعلق عليها قائلاً: "والشبكة اللى خرمتها دى مين هيحاسب عليها؟"، ليعاود هنيدى للتعليق مرة أخرى قائلاً: "كدة الحساب عند هارى كين".
وكان "صلاح" قد سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز فريقه على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الانجليزي الممتاز.


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