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إصابة رئيس محكمة وأسرته فى انقلاب سيارة

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انقلاب سيارة
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لقيت شقيقة زوجة رئيس محكمة جنايات الجيزة مصرعها وأصيب رئيس المحكمة وزوجته وابنته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسيوط،" وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير الأمن إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بانقلاب سيارة ملاكى رقم 80733 قيادة المستشار أحمد عزت رئيس محكمة جنايات الجيزة على الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط وتبين أنه كان قادمًا من القاهرة تجاه قنا وأمام قرية جرزة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لانقلابها على جانب الطريق. ونتج عن الحادث وفاة شقيقة زوجة رئيس المحكمة ربة منزل وإصابة رئيس المحكمة وإصابة زوجته بكسر بالضلوع والساعد اليمنى ونجلته بخدوش متفرقة فى أنحاء الجسم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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