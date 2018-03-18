شاهد .. أعظم التصديات التي قام بها حراس مرمى في التاريخ

18 مارس 2018 - 07:49 ص

أوردت قناة "سبورتس إتش دي" أعظم التصديات التاريخية التي قام بها مجموعة من حراس المرمى على مر السنين .



وعرضت القناة، في الفيديو، تصدي حارس بايرن ميونيخ، مانويل نوير، لكرة ثيو والكوت الرأسية من مسافة قريبة، مبديا ردة فعل مذهلة، فضلا عن تصدي إيكر كاسياس الشهير في نهائي كأس العالم سنة 2014، عندما قام الحارس الإسباني بمنع روبين من التسجيل.



وأظهرت القناة تصدي أحد أفضل الحراس على مر التاريخ، ليف ياشين، لركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، كما عرضت تصدي الحارس هيجيتا الأشهر على الإطلاق عندما اعتمد ركلة العقرب لمنع الكرة من زيارة شباك مرماه.

