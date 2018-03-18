دراسة: المرتبطون عاطفيا سيزيد وزنهم

18 مارس 2018 - 08:06 ص

حذرت دراسة استرالية من كثرة الارتباط العاطفي ، مؤكدة أن الأشخاص من هذا النوع يعانون من السمنة أكثر من غيرهم .



وقام الباحثون في جامعة كوينزلاند في أستراليا بتقييم حالة أكثر من 15000 شخص، ثلاثة أرباعهم كانوا على علاقة عاطفية، وذلك لتحديد ما إذا كانت حالة علاقة الشخص يمكن أن تؤثر على قدرتهم على اتباع أسلوب حياة صحي.

وكان متوسط عمر المشاركين 52 سنة كما كان هناك انقسام حتى بين الرجال والنساء.

قام الباحثون بجمع البيانات من الدراسات الاستقصائية السنوية التي أجريت على مدى تسع سنوات من عام 2005 إلى عام 2014.

واكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور ستيفاني شوجيب، أن الناس المرتبطين في علاقات عاطفية يميلون إلى اتباع أساليب حياة أكثر صحة.

وكانت النتيجة أن الأزواج المرتبطين استهلكوا كمية فواكه وخضروات أكثر من العزاب، كما تجنبوا التدخين وشرب الكثير من الكحول وتناول الوجبات السريعة.

ومع ذلك، فإن ما أثار الاهتمام أن مؤشرات كتلة الجسم كانت لا تزال أعلى من الأفراد.

وعزا شوجيب الأمر إلى عدة عوامل، مثل الشعور بضغط أقل وتأثير إنجاب الأطفال.

وأضاف أن الأزواج لا يحتاجون إلى مظهر جذاب ورفيع لجذب الشريك، كما أنهم قد يشعرون براحة أكبر في تناول المزيد من الطعام، أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

علاوة على ذلك، قد يميل الوالدان إلى أكل بقايا طعام الأطفال وأطعمة الوجبات الخفيفة، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن.

وبالمثل، فإن المتزوجين الجدد يواجهون أيضًا خطر اكتساب الوزن عند بدء حياتهم الزوجية.

ووفقا لدراسة نشرتها جامعة غلاسكو، فقد اكتسب المتزوجون حديثًا معدل 4 إلى 5 باوندات في السنة الأولى من الزواج