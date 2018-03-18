  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
نتنياهو

مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

حسن نافعة

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

الخطيب

بث مباشر.. مؤتمر "الخطيب" لكشف حساب "الأهلي"

صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

ه

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

قطب العربي

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

دراسة: المرتبطون عاطفيا سيزيد وزنهم

الصفحة الأخيرة

زيادة الوزن
زيادة الوزن

متابعات

أخبار متعلقة
#

زيادة كميات الملح في الأطعمة يسبب ارتفاع ضغط الدم

#

تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدى

#

دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا

#

تعليمات رئاسية بإعادة هيكلة الشركات الحكومية ودراسة وضعها "المتعثرة"

زيادة الوزن

الطعام الصحي

حذرت دراسة استرالية من كثرة الارتباط العاطفي ، مؤكدة أن الأشخاص من هذا النوع يعانون من السمنة أكثر من غيرهم .

وقام الباحثون في جامعة كوينزلاند في أستراليا بتقييم حالة أكثر من 15000 شخص، ثلاثة أرباعهم كانوا على علاقة عاطفية، وذلك لتحديد ما إذا كانت حالة علاقة الشخص يمكن أن تؤثر على قدرتهم على اتباع أسلوب حياة صحي.

وكان متوسط عمر المشاركين 52 سنة كما كان هناك انقسام حتى بين الرجال والنساء.

قام الباحثون بجمع البيانات من الدراسات الاستقصائية السنوية التي أجريت على مدى تسع سنوات من عام 2005 إلى عام 2014.

واكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور ستيفاني شوجيب، أن الناس المرتبطين في علاقات عاطفية يميلون إلى اتباع أساليب حياة أكثر صحة.

وكانت النتيجة أن الأزواج المرتبطين استهلكوا كمية فواكه وخضروات أكثر من العزاب، كما تجنبوا التدخين وشرب الكثير من الكحول وتناول الوجبات السريعة.

ومع ذلك، فإن ما أثار الاهتمام أن مؤشرات كتلة الجسم كانت لا تزال أعلى من الأفراد.

وعزا شوجيب الأمر إلى عدة عوامل، مثل الشعور بضغط أقل وتأثير إنجاب الأطفال.

 

وأضاف أن الأزواج لا يحتاجون إلى مظهر جذاب ورفيع لجذب الشريك، كما أنهم قد يشعرون براحة أكبر في تناول المزيد من الطعام، أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

علاوة على ذلك، قد يميل الوالدان إلى أكل بقايا طعام الأطفال وأطعمة الوجبات الخفيفة، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن.

 

وبالمثل، فإن المتزوجين الجدد يواجهون أيضًا خطر اكتساب الوزن عند بدء حياتهم الزوجية.

 

ووفقا لدراسة نشرتها جامعة غلاسكو، فقد اكتسب المتزوجون حديثًا معدل 4 إلى 5 باوندات في السنة الأولى من الزواج

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 11 عادة عفوية تكشف عن شخصيتك العدوانية
» شاهد.. بنطلون "الصحوبية" الملتصق يثير سخرية السوشيال ميديا
» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي
» بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم
» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى
» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج
» ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟
» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"
» عالم يقترح أكل لحوم البشر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة