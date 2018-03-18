شاهد أمهر 10 مراوغين بالعالم .. أحدهم أفريقي

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رونالدو

بثت قناة "أليوتيوب" الفرنسية مقطعًا فيديو حمل أبرز المرواغات التي قام بها لاعبون من مختلف الجنسيات على مر التاريخ .

وعرضت القناة، في الفيديو، أسماء ثلة من أمهر اللاعبين في كرة القدم، من بينهم اللاعب النيجيري، جي-جي أوكوتشا، ولاعب وسط الميدان الإسباني، أندريس إنييستا، إلى جانب أسطورة كرة القدم، دييغو ماردونا.

كما عرضت القناة أبرز المراوغات الفنية التي قام بها كل من أيقونة كرة القدم ليونيل ميسي، والساحر البرازيلي، نيمار، ونجم النادي الملكي، كريستيانو رونالدو.

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