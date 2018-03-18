حلاق يتخصص في رسم صورة "صلاح" على رؤوس محبيه

18 مارس 2018 - 08:24 ص

روى حلاق مصري من محافظة المنيا تفاصيل الابتكار الذي قام به ليجعل ابنه فخورًا بمهنته بعد أن كان يرفضها ويطالبه بتركها.



فكر الأب في طريقة يجعل ابنه يشعر بالفخر لمهنة " #الحلاق_الرجالي" ويشجعه عليها فتفتق ذهنه عن وسيلة مبتكرة كانت بالفعل سببا في تغيير نظرة ابنه لمهنته بل أصبح فخورا بها وبوالده.

أصبح #وليد_مكرم صاحب صالون حلاقة بمدينة مغاغة بمحافظة #المنيا جنوب #مصر والمعروف باسم القيصر أشهر #حلاق في مصر حاليا حيث يبدع في #رسم_صور_المشاهير_على_رؤوس_محبيهم.

بدأ وليد في رسم القيصر كاظم الساهر وكوكب الشرق أم كلثوم والفنان أحمد حلمي وكانت الشخصية الأبرز التي أصبحت قدم الخير عليه هو اللاعب الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.





أبدع وليد كما يقول لـ "العربية.نت" في رسم صور #محمد_صلاح على رؤوس عشاقه مستخدما قلما أبيض ومستعينا برسام محترف حيث يقوم الرسام برسم الصورة ويتدرب وليد عليها ثم يرسمها على رأس الراغبين وعقب انتهاء الرسم يقوم بقص الشعر بالطريقة التي تظهر وجه اللاعب المصري الشهير.

ويضيف أن الرسام يقدم الرسمة له بلا تجاعيد أو تفاصيل دقيقة للوجه حتى يمكن رسمها بسهولة على الرأس ويقوم هو بعد ذلك برسمها على الشعر بالقلم الأبيض ويستخدم عقب ذلك شفرة الحلاقة لتحديدها على الرأس.

ويؤكد وليد أنه يعشق مهنته ولذلك يبحث عن الجديد فيها والذي يلبي أذواق عملائه ويناسب رغباتهم مؤكدا أن الشباب مهووس بمحمد صلاح فخر مصر والعرب ويضعونه على رؤوسهم وفِي قلوبهم.

ويؤكد وليد أنه لا يتقاضى أجرا إضافيا على هذه القصات بل يحصل على أجره الطبيعي مضيفا أنه يرسم المشاهير وعلى رأسهم محمد صلاح عن حب وعشق دون رغبة في الحصول على البهرجة الإعلامية أو جني المال.

ويضيف أن ابنه أصبح فخورا به الآن ويحكي ما يفعله لأقرانه وزملائه في مدرسته ويقدم لهم قصاصات الصحف التي كتبت عن والده وعن عمله مشيرا إلى أنه حصل الاثنين الماضي على جائزة أفضل مصفف في مهرجان الكوافير العربي.

وأمنية وليد مقابلة الفنان أحمد حلمي فهو يحبه كفنان ويتابع أعماله بشغف ويحلم بلقائه، مؤكدا أنه سيظل يبحث عن الجديد في مجال قصَات الشعر حبا لعمله وحتى يظل ابنه الصغير فخورا به وبمهنته.