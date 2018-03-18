مقتل لاعب كرة قدم شهير

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الهلال

مقتل لاعب الهلال

واصلت ميلشيات الحوثي جرائمها في حق الشعب اليمني بعد قيامها بقتل لاعب كرة قدم في محافظة الحديدة ، فضلا عن اختطاف أديب بمحافظة أخرى .

وقُتل لاعب نادي الهلال الساحلي اليمني #عبدالله_بزاز الثلاثاء الماضي، برصاص أطلقه أحد عناصر الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن الحوثي فتح الله الريمي الملقب بـ"أبو المعارك"، أطلق 3 رصاصات من سلاحه نحو نجم ولاعب #نادي_الهلال_الساحلي اليمني عبدالله بزاز في منطقتي الفخذ والحوض أثناء تواجده أمام منزله يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى مقتله.

وأكدت مصادر ميدانية أن #الحوثيين أصبحوا يقتلون من عناصرهم كل من لا ينفذ اشتراطاتهم أو طلباتهم، خاصة فيما يسمونه "المجهود الحربي".

من جهة أخرى، قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي اختطفت الأديب اليمني #عبدالكريم_الرازحي في ذمار.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اعتقلوا الرازحي و4 من رفاقه بينما كانوا في رحلة إلى منطقة آنس بمحافظة ذمار. وتمت مصادرة هواتفهم وانقطع التواصل بهم.

وكان الرازحي وأصدقاؤه قد قرروا المشي من "باب اليمن" إلى آخر محافظة صنعاء ثم تسلق جبال آنس في ذمار، كنوع من الرياضة والترفيه.

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