أسعار العملات اليوم في البنوك

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الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 مارس في البنوك.

دولار أمريكي: 17.54 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

اليورو: 21.627 جنيه للشراء و21.857 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 24.433 جنيه للشراء و24.684 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 4.678 جنيه للشراء و4.705 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 4.779 جنيه للشراء و4.805 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 58.471 جنيه للشراء و58.892 جنيه للبيع.

الين الياباني: 16.502 جنيه للشراء و16.684 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.


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