طقس اليوم حار والعظمى تسجل 32 درجة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الأحد 18 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الطقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 32

وسط الدلتا 15 32

الإسكندرية 15 29

بلطيم 15 30

مطروح 15 30

السلوم 16 31

سيوة 16 34

بورسعيد 17 27

دمياط 17 27

العريش 10 30

رفح 11 29

الإسماعيلية 12 33

السويس 14 30

رأس سدر 15 27

نخل 08 30

نويبع 22 30

طابا 14 29

كاترين 14 25

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 20 31

الفيوم 15 32

بنى سويف 14 32

المنيا 13 32

أسيوط 14 33

سوهاج 15 33

قنا 16 34

الأقصر 16 34

أسوان 18 35

أبوسمبل 16 37

الوادى الجديد 17 34

شلاتين 19 31

أبو رماد 20 30

رأس حدربة 21 29

حلايب 21 29?


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