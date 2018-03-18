منافس السيسى يعلق علي عدم التصويت له بالخارج

18 مارس 2018 - 09:24 ص

أكد موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن حملته الانتخابية لديها غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، إلى جانب رصد كل وسائل الإعلام، ومندوبين له بكل دول العالم، قائلاً: "ما يحدث شيء مميز وأعطى لنا أمل بأن المشاركة في الخارج ستكون عنصرًا مساعدًا لتشجيع المصريين بالداخل على النزول للمشاركة".



وعقب "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على ما تردد حول عدم انتخاب المصريين بالخارج له قائلا: "أنا عندي بنتين في الخارج لو كل واحدة ادتني صوتها كفاية عليا ويساوى مليون صوت، وأنا فخور بيهم".



وانطلقت جولة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في 124 دولة حول العالم والتي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الأحد.



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