"خطة صادمة".. جهّز لها مؤيدو مرسي

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السفارات

الانتخابات الرئاسية

الخارج

عاصم عبد الماجد

صناديق اقتراع

كشف عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عن ترتيب كان سيقوم به مؤيدو مرسي في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية .

وقال عبد الماجد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أنه أثناء التصويت في خارج مصر ، سيقوم مؤيدو مرسي بوضع  صناديق أمام السفارات في نفس أيام الانتخابات الرئاسية ، وذلك عقب توافقهم علي مرشح للرئاسة بديلا عن مرسي ، بحسب وصفه.

وأكد أنه  يجب أن أعترف أني حاولت إقناع المتواجدين بالخارج بهذه الفكرة ، لكني للأسف لم أوفق ، كما حاولت من قبل إقناعهم داخل مصر ، في أمور يعرفونها ، ولم أوفق ، بحسب قوله.

وتابع قائلا : أخيرا يئست منهم وقلت لهم إنكم لا تصلحون للحكم ولا تملكون القوة النفسية ولا الكفاءة لخوض معارك السياسة (وهي معارك طاحنة في بلاد العالم الثالث)، وأنكم تصلحون كدعاة فقط يدعون للإسلام ، مطالبا إياهم بترك خوض غمار هذه المعارك الشرسة لمن هو أهل لها .

واختتم حديثه قائلا : لم يعد لدي أمل في هؤلاء ..لكن المشكلة أن بقية المتواجدين هنا مصابون إما بإحباط أو كسل أو بطء في التفكير أو أنهم تعودوا الاتكال على الإخوان.


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