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أديب: المرأة المصرية كايدة العزال من يومها

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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المراة المصرية

عمرو أديب

أون إي


وجه الإعلامي عمرو أديب الشكر للمصريين المشاركين بالخارج الانتخابات الرئاسية، مطالبًا المواطنين بتوجيه الشكر لهم.

وقال "أديب" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" ، أنه لن يقف عند عدد الحضور ولكنه سيتوقف عند الروح التي تحلى بها المصريون خلال مشاركتهم أمام سفارات مصر في الخارج، مشددًا على أن المشهد تسبب في إحباط لأعداء الدولة المصرية".

وتابع أن المرأة على وجه الخصوص تستحق تحية كبيرة لأنها الأبرز في المشاركة، قائلاً: " المرأة المصرية كايدة العزال من يومها، وهيموتوا منها وقاعدين يشتموا فيها وتكلموا عن رقصها، لكن الرقص وقت الإخوان كان حلو، لكن علشان كايداهم".

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