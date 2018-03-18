شاهد.. نشطاء لـ"صلاح": "أنت اتجننت"

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات من قبل النشطاء احتفالاً بالسوبر هاتريك الذي سجله اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبات صلاح منفردًا بصدارة هدافي "البريميرليج" برصيد 28 هدفًا، عقب تسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال مباراة أمس أمام "واتفورد"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأطلق الجمهور المصري والإنجليزي عددًا من الصور الساخرة "كوميكس"، عبر صفحات موقع "فيس بوك"، للتعبير عن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفرعون المصري أمام واتفورد.
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