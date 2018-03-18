اعتقال 4 أطفال فلسطينيين فى القدس

18 مارس 2018 - 09:54 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 أطفال من بلدة العيسوية، في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن القوات اعتقلت 4 أطفال بعد مداهمة منازل ذويهم، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، واصلت لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدة برطعة، جنوب غرب جنين، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، بعد أن خلعت أبوابها، ثم استجوبت سكانها، وبعدها عمدت إلى تخريب سيارات كانت مركونة أمام بيوتهم.