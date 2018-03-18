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تعيين شقيق على عبد الله صالح قائدًا لقوات الاحتياط في اليمن

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وكالات

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اليمن

علي عبد الله صالح

الحوثى

منصور

عبدربه

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، قراراً جمهورياً يقضي بتعيين علي صالح علي عبدالله عفاش، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قائداً لقوات الاحتياط في الجيش اليمني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن الرئيس هادي أصدر القرار الجمهوري رقم (51) للعام الجاري، والذي يقضى بتعيين اللواء علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائداً لقوة الاحتياط.

وكان اللواء علي صالح، قد انتقل إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، شرقي اليمن في ديسمبر الماضي، من ثم انتقل إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن علي صالح انضمامه للحكومة الشرعية، ضد جماعة أنصار الله الحوثية، عقب مقتل الرئيس السابق صالح على يد مسلحي الجماعة في مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وكان علي صالح قائداً لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتقلد المنصب ذاته نجل صالح، العميد أحمد.

واندلعت معارك عنيفة بين الرئيس صالح وموالين له من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية نهاية العام الماضي، بعد أن أعلن صالح إنهاء تحالفه مع الحوثيين والتي استمرت نحو ثلاثة أعوام ضد القوات الحكومية الشرعية، وانتهت المعارك بمقتل صالح وأمين حزبه عارف الزوكا.

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