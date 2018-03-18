تشكيل "الزمالك" أمام "ديتشا" اليوم

18 مارس 2018 - 09:59 ص

يستضيف نادي الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد السلام بالقاهرة نظيره ديتشا الإثيوبي فى إياب دور الـ32 لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدى الونش – حازم إمام – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – معروف يوسف – وأحمد مدبولى – محمد عنتر

الهجوم: باسم مرسى

وكان الزمالك تلقى هزيمة بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب التي أقيمت بأثيوبيا قبل أسبوعين.