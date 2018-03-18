اليوم.. إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا

جمال زكى
تستأنف اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 39 متهمًا متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقال الدفاع عن المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وسماع شهود الإثبات فى 4 قضايا
الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 17 متهما متورطين فى حرق نقطة شرطة الحواصلية إبان الأحداث محبوسين على ذمة القضية
والثانية تتعلق باعادة محاكمة 11 متهما فى أحداث أبو قرقاص جنوب المحافظة متهمين بحرق قسم شرطة أبو قرقاص ومقتل عدد من أفراد الشرطة والثالثة تتعلق بمحاكمة 6 متهمين فى حرق سنترال ديرمواس والرابعة تتعلق بمحاكمة 5 متهمين آخرين متورطين فى أحداث عنف ببندر المنيا.
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