اعتقال 139 في المالديف حاولوا التظاهر في ظل الطوارئ

18 مارس 2018 - 10:02 ص

اعتقلت قوات الشرطة في المالديف 139 شخصًا على الأقل من المعارضة بعدما حاولوا التظاهر في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بطلب من الرئيس عبد الله يمين.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن المحتجين حاولوا السير إلى إحدى المناطق الأمنية في العاصمة (ماليه) ، مشيرة إلى أنهم طالبوا بإلقاء القبض على يمين وتنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر مسبقًا والقاضي بإطلاق سراح 9 من قادة المعارضة.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الشرطة في المالديف أحمد شيفان ، قوله "إن 141 شخصًا تم اعتقالهم خلال احتجاجات أمس الجمعة ، وأطلقت الشرطة سراح اثنين منهم لاحقًا".

وكان برلمان المالديف قد وافق أواخر الشهر الماضي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومًا ، وقال عبد الله مسيح رئيس البرلمان إن 35 نائبًا من أعضاء الحزب الحاكم صوتوا بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ، بينما قاطع نواب المعارضة التصويت.

وبموجب قانون الطوارئ ، أمر الرئيس عبد الله يمين بضبط إثنين من قضاة المحكمة العليا بسبب تهم تتعلق بالفساد