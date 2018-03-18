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إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث تظاهر بالمنيا اليوم

قبلي وبحري

محكمة
محكمة

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تنظر محكمة  جنايات المنيا اليوم الأحد  إعادة محاكمة 4 متهمين  فى أحداث تظاهر بمركز المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة 

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة سوف  تستمع إلى أقوال الشهود  فى القضية التى تعود  إلى عام 2015   بقرية ريدة حين ألقت سلطات الأمن القبض  على المتهمين فى أحداث تظاهر.

 وقد إحالتهم  النيابة العامة للمحاكمة   وصدر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات  قبل أن يتم القبض عليهم  وتعاد إجراءات محاكمتهم  بتهمة  التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

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