انتقالات مجانية لمن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

18 مارس 2018 - 10:10 ص

يواصل أبناء الجالية المصرية في بوخارست برومانيا، التوافد إلى مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، وذلك في اليوم الثالث والأخير لانتخابات المصريين.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن اللورد ياشار حلمى، ورجل الأعمال المصري عاطف زكريا القليني، وفرا مواصلات مجانا لمن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسي.

يذكر أن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، انطلقت أول أمس الجمعة، في 139 سفارة وقنصلية مصرية تشمل 124 دولة على مستوى العالم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ المصريون في الداخل التصويت ابتداءً من 26 مارس الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته، ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.