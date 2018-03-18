"بصمة الأصابع "متي استخدمت..تعرف علي السبب؟

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مسجونان في ولاية كانساس الامريكية 1903
مسجونان في ولاية كانساس الامريكية 1903

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حبس شخصين

بصمة الأصابع

ولاية كنساس

متشابهان

الاسم والشكل

اكتشف عالم التشريح التشيكي بركنجي" في عام 1823  ، حقيقة البصمات ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع ، تختلف من شخص لآخر، ووجد ثلاثة أنواع من هذه الخطوط: أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل رابع يدعى المركبات، لتركيبها من أشكال متعددة.

وتعود قصة استخدام بصمة الأصابع للتفريق بين الأشخاص إلي عام 1903 في ولاية كانساس الأمريكية ، حيث تم سجن شخصين ، كانا متطابقين في الاسم والشكل تماما ، حيث تم استحداث بصمة الأصابع للتفريق بينهما

وفي عام 1892 أثبت الإنجليزي "فرانسيس غالتون" أن صورة البصمة لأي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير رغم كل الطوارىء التي قد تصيبه، وقد وجد العلماء أن إحدى المومياء المصرية المحنّطة احتفظت ببصماتها واضحة جلية.

كما أثبت جالتون أنه لا يوجد شخصان في العالم كله لهما نفس التعرجات الدقيقة وقد أكد أن هذه التعرّجات تظهر على أصابع الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره بين 100 و 120 يوماً.


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