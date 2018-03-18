حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

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عبدالله السعيد

سيد مرعي

اسلام الشاطر

وكيل اللاعبين

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين عن كواليس توقيع عبد الله السعيد للقلعة البيضاء والتي تراجع بعدها ووقع على التجديد للنادي الأهلي لافتا إلى أنه أثناء توقيعه العقد مع المستشار مرتضى منصور كان مبسوطًا للغاية ولم يبد قلقه.

وأضاف "مرعي" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "إكسترا تايم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللاعب عبد الله السعيد وقع على عقود الانضمام للزمالك من 4 نسخ ورغبة في الإعلانات بجانب شرط جزائي وبصم على إيصال أمانة، وتسلم قيمة التعاقد في 7 شنط.

وتابع:"عبد الله السعيد طلب من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور تأجيل إعلان الصفقة لحين نقل مدارس أولاده إلى منطقة أخرى بجانب القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن رئيس الزمالك طلب عدم التصوير باستثناء تليفون نجله أمير حفاظًا على عبد الله السعيد.

وشدد "مرعي" على أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أوفى بوعده مع عبد الله السعيد حفاظًا على مستقبله.

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