أمينة المرأة بالمنيا: الاقتراع رد الجميل لكل سيدات مصر

18 مارس 2018 - 10:23 ص

قالت ليلى الجناينى أمينة المرأة بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز المنيا إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هى رد الجميل للسيسى على تقلد المرأة للمناصب القيادية فى محافظات مصر.

وأشارت خلال مؤتمر دعم السيسى لأمانة المرأة بمركز المنيا والذى أقيم بقاعة مجلس المدينة إلى أن عام 2017 عام المراة المصرية دافع كبير للمشاركة للحصول على حقوقهن خلال الفترة المقبلة

كما تحدث الشيخ محمود توفيق مدير المساجد بالأوقاف قائلاً: لمسة حب ووفاء لرجل أخذ بأيدينا وأيدى وطن إلى بر الأمان مترجمًا تعاليم الأديان بالمحبة والود نبنى بلدنا مصر لا بالقتل ولا بالتدمير ولا بالتخريب.