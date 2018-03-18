بالفيديو.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

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الطالبة المصرية مريم مصطفي

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رصد مقطع فيديو متداول واقعة التعدي على الطالبة المصرية مريم مصطفي ببريطانيا، حيث أظهر الفيديو المتداول لقطات لفتاة تصرخ في الطالبة "مريم"، أثناء مشادة كلامية، يعتقد أنها وقعت في حافلة قبل وقت قصير من الهجوم الذي تسبب في موتها.

وقالت شقيقة مريم، صاحبة الـ 16 عامًا، إن أختها لها واقعة سابقة مع نفس الفتيات، وتعرضت للهجوم، في أغسطس الماضي، لأنهم قالوا إنها كانت تحدق في وجوههن.

وأضافت: "تعرفت عليهن من الهجوم الأول، وحاولت الابتعاد لكنهن بدأوا بالصراخ في وجهها وضربنها، ونادينها باسم الزهرة السوداء، لأن أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تجادل معهم بنفس الاسم على الإنستجرام"، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل".

وتابعت  شقيقة مريم: "المرة الأولى التي اعتدى فيها هؤلاء البلطجية عليها كسرن ساقها، وفي المرة التالية قتلنها، من المشين أن تسمح السلطات بحدوث ذلك.

وقالت أمها باكية: "تعرضت ابنتي لاعتداء على يد نفس الفتيات، قبل 4 أشهر، ولكن الشرطة في نوتنجهام لم تفعل شيئا.

وطالب والد مريم بالعدالة لابنته، وكما عبر: "ليس من أجل ابنتي فقط، ولكن أيضا حتى لا يحدث هذا لفتاة أخرى أو صبي آخر، كانت ابنتي مثل الملاك، وتفعل أي شيء لأي أحد.

وتعرضت مريم لهجوم على يد 10 فتيات، في منطقة نوتنجهام البريطانية، يوم 20 فبراير الماضي، ما أدى لإصابتها بنزيف داخلي في الدماغ، أسفر عن وفاتها الأربعاء الماضي.

شاهد الفيديو..
https://web.facebook.com/amrh29/videos/10156355895967743/

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