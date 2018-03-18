شاهد.. حريق أتوبيس فريق قبل وصوله الملعب

18 مارس 2018 - 10:27 ص

اندلعت النيران في أتوبيس فريق مارين الإنجليزى قبل مواجهة الفريق أمس أمام مضيفه هيدنيسفورد فى الجولة الـ39 من المسابقة.



ويشارك "مارين" فى دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.



وقطع الفريق القادم من مقاطعة إيفو-ستيك أكثر من 100 كيلو متر للوصول لملعب اللقاء، ولكن اشتعلت النيران فى حافلة الفريق، ولحسن الحظ حدث ذلك الأمر قبل ملعب المباراة بأميال قليلة.



واضطر لاعبو الفريق الذى يحتل المركز الـ21 فى جدول الترتيب من أصل 24 فريقا للذهاب إلى الملعب بطريقة فردية، كل منهم على حدة للحاق بالمواجهة.

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