الحريري: هدف مؤتمر روما دعم الجيش اللبنانى

18 مارس 2018 - 10:32 ص

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إن هدف مؤتمر روما هو دعم وتقوية الجيش اللبنانى والقوى الأمنية كافة، لافتًا إلى أن هذا من شأنه تعزيز سلطة الدولة كلها وتأمين الاستقرار فى كل لبنان لتظل الدولة هى المظلة والضامنة لأمن جميع اللبنانيين من دون استثناء.

وأضاف الحريري فى تصريح له: "لقد استطعنا بالتفاهم مع الرئيس العماد ميشال عون وسائر الأطراف المحافظة على البلد ومنع انزلاقه إلى حرائق وحروب المنطقة ونحن مستمرون فى هذا النهج للمحافظة على الاستقرار والنهوض بالبلد نحو الأفضل".

وتطرق الحريرى إلى أوضاع العاصمة والانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا: "لطالما كانت بيروت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ولديها موقع خاص فى نفوسنا وسنسعى لرفع الإجحاف عنها".

وفيما يتعلق بالوظائف أو المشاريع الملحة والضرورية التى تحتاجها، أشار إلى أن هناك عدة مشاريع ستبدأ البلدية المباشرة بتنفيذها قريبا بعدما أنجزت الإجراءات الإدارية المتعلقة بها لا سيما الكهرباء والنفايات ومواقف السيارات وتنظيم الكورنيش البحرى وأزمة السير وغيرها.

وأضاف الحريرى أن "هناك من يحاول استغلال أوضاع العاصمة ويزايد علينا للوصول إلى مجلس النواب ولذلك أدعو الجميع للتصويت بكثافة لقطع الطريق على هؤلاء وكل من يمتنع عن التصويت يعمل على تسهيل وصول جهات معروفة الارتباطات ولا يعنيها من بيروت سوى الاستيلاء على قرارها السياسى لخدمة أجندات خارجية.