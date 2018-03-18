» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج

عمرو محمد
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأعداد الكبيرة للناخبين الذين حضروا في الانتخابات الرئاسية بالخارج، لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، حتى المراقبين والمحللين.
وأضاف في مقال اليومي بجريدة الشروق تحت عنوان "طوابير الخارج وانتخابات الداخل"، أنه يصعب تمامًا وجود جولة إعادة بين المرشحين عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، فى ظل غالبية التقديرات والتوقعات التى سبقت الانتخابات التى كانت تشكك فى وجود نسبة مشاركة كبيرة فى الانتخابات، حيث أن الأسباب التى استند اليها هؤلاء مختلفة، لكن أهمها العامل النفسى المتمثل فى إيمان غالبية المصريين بأن فوز السيسى أمر محسوم، وبالتالي فإن ذهابهم أو عدم ذهابهم لن يفرق كثيرا .
وأختتم مقالة متسائلًا، :"إلى أى مدى سوف تتكرر هذه الطوابير، التى رأيناها فى السفارات والقنصليات، حينما تبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجارى؟ !.
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