» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى

18 مارس 2018 - 10:40 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بالسعودية ومتزوج ومعي أبناء ولى صديق أمريكي يعمل بالتجارة، رأى أنه دخل على بمكتبي فوجد بها كراسي متكسرة ووجد قطعة أثرية مرسوم عليها حدود دولة الخلافة العثمانية فأعجبته وقال لنفسه لو أخذتها إلى أمريكا ستباع بمبلغ كبير واستأذن مني في أخذها فأذنت له ثم بحث عن غطاء لها وقال بالغطاء سيزيد ثمنها ولكن لم يجده، ثم وجد طعاما فاختار منه طبق كبده ليأكله.. وعزم على أبنائه فلم يأكلوا ثم وجد أن الكرسي الذي أجلس عليه سينكسر فقام وسندني قبل أن يطيح بى. وشكرا.



التأويل:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قطعة الآثار تدل لصديقك على البشرى بالخير وزيادة الرزق، وكونها آثارا إسلامية فتدل على اجتهاده في الحصول على الحلال من الرزق، وتدل على عزة الإسلام والتمسك به، وتفكيره فى نقلها لأمريكا فهذه محاولة من صديقك فى التوسع بتجارته وازدياد رزقه.

وكونها آثارا وتحتاج إلى غطاء فقد تكون تجارته ونشاطه أصابهم الضعف والوهن بسبب بعض المشاكل ويحتاج لأساليب جديدة وقوية حتى يضمن النجاح والاستمرارية.

والجلوس على الكرسى يدل على الارتقاء و رفعة الشأن بين الناس، ولكن كون الكرسى كاد أن ينكسر ويطيح بك فذلك يدل على وجود المشاكل فى العمل، أو عدم التوفيق فى أمر أو الكسل فى الحصول عليه أو الضعف وعدم تحقيق الأمنية وعدم السعى إلى تحقيقها ويدل أيضًا على الضعف فى أمر، فأرجو الانتباه لذلك والاستجابة لنصائح الآخرين لأن صديقك سندك. والاستقرار على الكرسي يدل على الحياة المستقرة سواء الحياة العملية أو الأسرية وعدم الاستقرار يدل على الخلل في ذلك. والكراسي الكثيرة في هذه الرؤيا تدل على أنك قد تكون الآن أنت أو صديقك فى أكثر من مهنة أو عمل أو تفكر فى ذلك فأرجو التركيز فى جهة واحدة نظرا أن جميع الكراسى مكسرة وذلك يدل على المشاكل التى تخص العمل أو المشاكل الأسرية، وأحيانًا تدل رؤية الكراسى الكثيرة للرجل على تعدد المهن أو الأعمال أو القدرات أو التفكير فى تعدد الزواجات.



وأكل صديقك للكبدة هو تحصيله على مال حلال وقد ينال قوة ومنفعة ومالا من أبنائه فلذة أكباده. وعدم أكل الأبناء بسبب أنهم عافوا الأكل فقد يدل ذلك على إصابتهم بالحسد في رزقهم، وقد تكون محاولة منهم لاعتمادهم على أنفسهم، وربما دل ذلك على عدم موافقتهم على أسلوب صديقك فى حصوله على الرزق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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